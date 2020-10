La remise en liberté de José Anigo confirmée par la chambre de l'instruction

Placé en liberté sous contrôle judiciaire un peu plus tôt ce mois-ci après avoir été poursuivi pour des faits d’association de malfaiteurs en vue d’extorsion et de crime en bande organisée, José Anigo devrait selon les informations du quotidien la Provence, bel et bien rester libre tout en restant sous contrôle judiciaire strict .

Une semaine après l’audience, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de mettre l’ancien directeur sportif de l’OM en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion et un homicide volontaire dans le cadre d’une affaire liée à la signature du jeune attaquant de l’OM, Isaac Lihadji, à Lille. Le magistrat a également multiplié sa caution par dix, soit de 10 000 à 100 000 euros.