Brighton : quatre cadors de Premier League à la lutte pour le très courtisé Ben White

Les choix de Marcelo Bielsa ne sont jamais faits au hasard. Prêté la saison passée à Leeds par la formation de Brighton, Ben White n'avait certainement pas imaginé une telle progression. Une saison en Championship sous la houlette du fantasque entraîneur argentin et le voilà aujourd’hui de retour chez les Seagulls où il n’en finit plus d’impressionner chaque week-end en Premier League. Et forcément, cela attise les convoitises de nombreuses formations, et pas des moindres. Sky Sports nous apprend ce mercredi que Manchester United, Tottenham, Chelsea ou encore Liverpool feraient partie des équipes se disant prêtes à accueillir le natif de Poole.

Une information peu surprenante lorsque l’on sait que selon les notes d’index de Wyscout, le défenseur anglais de 23 ans est à ce jour le quatrième défenseur central le plus performant du championnat cette saison juste derrière la paire des Blues, Zouma-Silva, et le défenseur d’Arsenal, Gabriel. Avec dix matches joués en dix journées de PL, le défenseur formé à Brighton ne peut pas rêver mieux cette saison, et pourrait ainsi voir la cour des grands s'approcher à grand pas.