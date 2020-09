Radja Nainggolan restera à l'Inter cette saison

Une saison et puis revient. Le milieu de terrain de l’Inter Milan, Radja Nainggolan, prêté la saison passée à Cagliari, devrait cette saison être conservé par le club Nerazzurri après que Tommaso Giulini, le président de Cagliari a déclaré «Radja Nainggolan ne reviendra pas vers nous, il restera à Milan parce que les Nerazzurri veulent le garder».

Un discours on ne peut plus clair qui démontre l’envie qu’a Antonio Conte de s’appuyer sur le milieu de terrain belge et ses 6 buts pour autant de passes décisives en 26 matches disputés au cours du dernier exercice du Calcio. Désormais âgé de 32 ans, le natif d'Antwerpen aura à cœur de bien faire, et d'ainsi aider ses partenaires à remporter un scudetto qui les fui depuis 2010.