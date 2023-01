Éric Cantona tacle sévèrement Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Éric Cantona n’est pas du genre à avoir la langue dans sa poche et il l’a une énième fois prouvé. Dans un entretien accordé à Manchester Evening News, la légende de Manchester United est revenue sur le départ de Cristiano Ronaldo en décembre dernier du côté d’Al-Nassr. Une décision que « The King » ne comprend pas du tout. Et comme à son habitude, Canto n’a pas tourné autour du pot en donnant clairement son avis.

« Je pense que Ronaldo n’a pas réalisé - et il ne réalise toujours pas - qu’il n’a plus 25 ans. Il est juste plus âgé et il aurait dû comprendre qu’au lieu de ne pas être heureux de jouer certains matches, il aurait dû dire : OK, je n’ai pas 25 ans, je ne peux pas jouer tous les matches, mais je vais aider les jeunes joueurs et accepter cette situation. C’est comme tout dans le monde, vous avez des gens qui acceptent qu’ils sont plus âgés. Nous devons l’accepter. Dans tout ce que nous faisons. Pas seulement dans le football. Dans tout. Je ne peux pas courir aussi vite que lorsque j’avais 30 ans, je dois l’accepter. Je dois accepter que je vais mourir un jour. C’est difficile de l’accepter, mais il le faut. Et la fin d’une carrière, c’est une petite mort. Vous devez commencer quelque chose d’autre. Et avant de mourir, vous vieillissez et vous devez accepter de vieillir. » À bon entendeur…

