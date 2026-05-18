Une grosse menace plane sur Nice avant le barrage contre l’ASSE

Rien ne se passe comme prévu à Nice. Quatrième la saison dernière, le club azuréen a terminé l’exercice 2025-2026 à une inquiétante seizième place ce dimanche. Pire encore, les supporters des Aiglons ont exprimé leur colère après le match avec un envahissement de terrain dangereux. À la suite de ces événements délirants, l’OGC Nice est convoqué dès mercredi par la commission de discipline de la LFP.

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Face à la gravité des faits et au calendrier particulièrement serré, l’instance examine le dossier en urgence. Comme l’explique L’Equipe, le club azuréen risque ainsi de devoir disputer son barrage retour capital pour le maintien ou la descente, prévu le 29 mai contre l’AS Saint-Étienne, devant des tribunes totalement vides afin d’éviter tout risque de récidive ou de débordement en cours de match. Une sanction de huis clos partiel semble peu probable.