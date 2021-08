FC Barcelone : Joan Laporta explique pourquoi il n'a pas pu retenir Lionel Messi

Sa parole était très attendue. Le président du FC Barcelone Joan Laporta s'est présentée à la presse ce vendredi, à partir de 11h, pour expliquer les raisons du départ définitif de Lionel Messi (34 ans), et ce, en dépit d'un accord contractuel trouvé avec la star argentine et ses représentants. «Je suis là pour vous donner les raisons de notre communiqué au sujet de Lionel Messi. Nous nous sommes heurtés à un contexte financier hostile. Avec le contrat proposé à Leo, la masse salariale représentait 110% des revenus du club. Vu le fair-play financier de la Liga, c'était impossible. Les chiffres du club, après notre audit, sont bien pires que ce l'on nous avait dit. Les pertes sont bien plus importantes que nous le pensions. Tout cela ne nous donne aucune marge salariale», a-t-il expliqué.

L'intégralité de la conférence de presse de Joan Laporta

12h26 | La conférence de presse est terminée

12h25 | Décision irrévocable

«La décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a des limites et nous les dépassons. L'accord que nous avions avec les représentants de Leo Messi n'entre pas dans cette limite. Nous n'avons pas de marge. Nous avons besoin de temps pour améliorer la situation économique. Nous sommes tristes mais motivés pour démarrer une nouvelle ère pour le Barça. Nous sommes reconnaissants envers Leo Messi, il a été le meilleur joueur du monde, de l'histoire du club et une personne encore meilleure. Mais nous ne pouvons pas mettre en danger les intérêts du club sur le long terme. Nous voulons démontrer que le Barça aura à nouveau du succès.»

12h22 | Rien à reprocher à Messi

«Leo Messi a fait tout ce qu'il a pu pour rester et même plus encore. Je n'ai rien à lui reprocher.»

12h20 | L'accord avec CVC mis en cause

L'homme fort de l'écurie blaugrana explique son désaccord avec la Liga au sujet de l'accord annoncé avec le fonds d'investissement CVC. Il considère cette négociation à la baisse au regard de la valeur réelle du football espagnol.

12h18 | Aucune idée sur l'avenir de Messi

«Je ne peux pas parler pour Leo. Il est le meilleur joueur du monde, il doit logiquement avoir d'autres bonnes offres. Nous avons fait notre maximum pour soumettre une offre attractive au joueur, et même plus. Il l'a acceptée, mais nous n'avons malheureusement pas pu ratifier ce contrat.»

12h17 | Messi a fait des efforts

«Le clan Messi a fait tout ce qu'il a pu. D'autres hypothèses seraient irréelles. Il a démontré qu'il voulait rester. Il a fait des efforts pour cela. Mais il avait d'autres offres et il ne pouvait sans doute pas descendre plus bas.»

12h15 | Le coupable

«Je dirais la gestion de la direction antérieure. L'audit mené a laissé entrevoir une situation terrible au sein du club. Nous découvrons des affaires et leurs conséquences les unes après les autres. Une mauvaise gestion qui nous amène à prendre ces tristes décisions. Les règles de la Liga, nous les connaissions. Nous ne pouvions pas les faire changer. Et nous ne pouvions pas compromettre les intérêts du club sur le très long terme. Nous sommes le Barça. Nous ne prendrons pas de décisions à court terme. Nous pensons à l'avenir du club. La Liga n'a aucun doute sur notre positionnement. Malgré les conséquences.»

12h13 | Total soutien à Koeman

«C'est un homme du club. Il a la capacité de s'adapter rapidement. Évidemment, il ne sera pas facile de remplacer un joueur qui marque plus de 30 buts par saison. Mais il est très motivé. Il sait qu'il doit mener cette nouvelle ère, avec les joueurs, pour avoir de nouveaux succès.»

12h12 | Ce qu'implique le départ de Messi

«Il faudra travailler mieux et dur pour combler le manque à gagner sans Messi. Il faut rappeler aux partenaires commerciaux ce qu'est le Barça. Faire venir des joueurs qui maintiennent l'illusion intacte chez nos sponsors et de nouveaux.»

12h09 | Le groupe doit répondre

«Évidemment, le groupe est triste, touché. Mais je l'ai vu motivé pour démontrer qu'ils sont de grands professionnels capables de décrocher des titres. À eux maintenant de gagner les compétitions dans lesquelles nous sommes engagées. Nous allons apporter du professionnalisme, exiger de l'implication et soutenir au maximum l'entraîneur et le staff pour décrocher des succès.»

12h07 | Laporta répond à Tebas

Interpelé en pleine conférence de presse à propos d'un tweet de Javier Tebas, président de la Ligue de Football Espagnol, Joan Laporta a répondu sans détour, avec un brin d'ironie. «Je ne peux pas engager le club sur 50 ans concernant une source de revenus comme les droits TV. Le montant évoqué est bien inférieur à ce que représente, pour nous, 10% de la Liga».

12h05 | Messages à Messi

«Nous devions signer ce jeudi, c'était la date limite, mais les circonstances ont voulu que l'épilogue soit celui-ci. J'ai parlé avec Jorge Messi. Avec Leo, nous nous sommes envoyés des messages. Les deux parties sont déçues. Nous avons beaucoup travaillé pour réussir et nous échouons pour des raisons qui ne dépendent pas de nous. Nous ne pouvons pas changer les règles et accepter certains accords».

12h03 | «On s'est serré la main»

«Tout le monde connaissait les termes de l'opération. Nous étions d'accord, nous nous sommes même serrés la main. Mais tout était soumis aux règles de la Liga, qui ne nous convenaient absolument pas. Il fallait prendre le taureau par les cornes et prendre des décisions.»

12h01 | Le mercato n'est pas terminé

«Le mercato n'est pas terminé. Il reste encore du temps et il peut encore se passer beaucoup de choses».

11h59 | Pas de réponse à la rumeur PSG

«Je voulais qu'il reste. Maintenant qu'il ne reste pas, c'est son choix, je le respecterai. Le PSG, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a d'autres options.»

11h58 | Quels adieux pour Messi ?

«L'hommage à Lionel Messi sera celui qu'il voudra. Nous aimerions lui faire un hommage par jour, vu tout ce qu'il a fait pour le club. Vu la situation sanitaire, économique et sportive, aujourd'hui, c'est compliqué. J'espère qu'un jour il pourra avoir l'hommage qu'il mérite au Barça.»

11h56 | Tacle à l'équipe Bartomeu

«La gestion néfaste de la direction précédente nous a également empêché d'aller plus loin dans la prolongation de Lionel Messi.»

11h55 | Audit bientôt rendu public

Joan Laporta explique que les premières conclusions de l'audit mené par sa direction seront communiquées en temps et en heure aux socios.

11h52 | Rationnaliser la politique salariale

«Nous avons encore prévu des pertes importantes. Les revenus prévus sont importants, pleins d'espoirs, avec le maillot et des partenaires qui souhaitent nous rejoindre dans différentes modalités. On a encore beaucoup de travail pour réduire le poids de la masse salariale dans les finances du club. Les investissements passés d'une magnitude qui représentent d'énormes amortissements, c'est ce qui nous pèse. Nous devons rationnaliser la politique salariale et développer l'arrivée de nouveaux revenus, sans hypothéquer ses droits de manière irréfléchie»

11h50 | Les 4 recrues pourront être inscrites

«Selon nos calculs, nous pourrons inscrire les quatre recrues (Emerson, Eric Garcia, Sergio Agüero, Memphis Depay), qui ont fait des efforts pour venir.»

11h48 | Laporta a parlé avec les joueurs

«C'est un moment important de l'histoire du club. Je leur ai dit que nous devons maintenant montrer au monde que nous sommes capables de gagner des titres sans l'un des meilleurs joueurs du monde, Leo Messi. C'est une responsabilité et une motivation. Les capitaines sont pleinement impliqués pour créer un esprit d'équipe encore plus fort dans ce début de saison, notamment dans l'intégration des jeunes joueurs de qualités qui arrivent dans le groupe. Le club les soutient pleinement sur le chemin du succès.»

11h46 | Messi peut-il encore prolonger ?

«Ce sont des hypothèses irréelles. Il faut vivre de réalité. J'aurais aimé être là pour annoncer la prolongation de Leo. Mais aujourd'hui, vu la situation, c'est impossible.»

11h45 | Le clan Messi n'a rien demandé de fou

«Il y a eu des négociations normales. Pas de demandes folles. Chacun a défendu ses positions, mais tout s'est fait dans les règles de l'art»

11h44 | Messi n'est pas content

«Leo n'est pas content. Il voulait rester. Il est confronté à la réalité. Leo et sa famille savent que je leur souhaite le meilleur. Le Barça est sa maison. Il a fait grandir le club et son palmarès comme personne. Ici, c'est chez lui.»

11h42 | Limite salariale exigée dépassée

«Sans le contrat de Leo Messi, nous avons dépassé la limite salariale autorisée. La Liga nous oblige à respecter le contrat. La Liga voulait que Leo Messi reste. Mais il y a des clubs qui veulent que les règles soient respectées et ils ne voulaient pas faire de concessions pour Leo Messi. La situation économique laissée par l'ancienne direction est désastreuse. Nous ne pouvons pas résilier des contrats en vigueur sous peine de perdre devant les tribunaux et payer encore plus.»

11h39 | Aucune marge

«Il y aura maintenant une petite marge si nous parvenons à quelques départs. Même sans Leo, nous n'avons pas de marge sur le plan salarial. Après des réunions avec la Liga, nous pensions que notre proposition de contrat à Leo serait acceptée. Pour qu'elle le soit, il fallait accepter des accords qui comportaient des risques trop grands pour notre entité. Notre décision, ma décision, est que nous ne pouvions pas mettre encore plus en danger le club.»

11h36 | Décision prise depuis deux jours

«Je dirais que cela fait deux jours que nous savons que cela ne pourrait plus se faire. Je voudrais remercier toutes les parties impliquées dans la négociation. Nous savions quelles étaient les règles, nous savions que ce serait très compliqué, mais l'héritage néfaste de la précédente direction nous a empêché d'aller plus loin».

11h33 | Situations délicates avec les autres joueurs

«On ne peut pas résilier des contrats unilatéralement. On prendrait des risques. Il fallait prendre une décision rapide. On pensait que cela serait réglé en juillet. Cela n'a pas été le cas. Je pense qu'il est mieux de prendre cette décision. Elle arrive deux ans plus tôt que ce nous avions, Leo et nous, prévu.»

11h30 | Laporta ne se sent pas responsable

«Non, je ne me sens pas responsable. J'ai dit que nous ferions tout notre possible, vu la situation économique du club, pour prolonger Messi. C'est ce que j'ai fait puisque nous étions d'accord, mais que nous n'avons pas pu conclure le contrat auprès de la Liga. Nous n'avons pas eu assez de temps. On nous a présenté des chiffres qui sont bien différents de la réalité. Ils sont bien pires. Nous avons pu le constater suite à notre audit. Nous pensions que la Liga allait assouplir le fair-play. Mais les conditions ne nous convenaient pas. Le joueur a toujours été réceptif. Tout se passait bien. Mais l'ultimatum de la Liga supposait de mettre en danger l'institution. Nous ne pouvions pas continuer. Il fallait prendre une décision. Je l'ai prise.»

11h26 | Le mercato

«Je ne veux pas générer de faux espoirs. Nous n'avons pas pu inscrire Lionel Messi au regard des règles de la Liga. Le club est au-dessus de tout et ne peut pas hypothéquer une part de ses droits TV pour 50 ans comme proposé par la Liga. Il faut pas générer de faux espoirs. La motivation est maximum. La direction, dont le travail difficile est remarquable, est plus motivée que jamais. Tant les joueurs que l'entraîneur, le staff et la direction sportive. On va être exigeant avec nous. Nous sommes prêts à tout faire pour que le Barça sans Messi continue à gagner des titres, à être compétitif. Nous sommes tristes et ne pouvons même pas faire un hommage à la hauteur du talent de Messi. Mais quand tu considères que tu fais le bon choix pour préserver le patrimoine du club...».

11h22 | La masse salariale en question

«La direction du football travaille ardemment pour réduire cette masse salariale. Nous avons pu régler certains départs. D'autres joueurs ont déjà restructuré leurs salaires avec d'anciennes négociations. La situation n'est pas facile. Nous devons prendre d'autres mesures, sans être sûrs que cela fonctionnera. Tout cela prend du temps à régler. C'est dangereux pour le club. Avec ce qui était prévu pour Leo, la masse salariale représentait 110% des revenus du club. C'est insoutenable pour le club. C'est la conséquence d'investissements démesurés par le passé. Les recrues ont accepté des conditions salariales liées à la situation actuelle du club, qui sont loin de ce à quoi elles auraient eu droit.»

11h20 | Détails des négociations

«Nous étions d'abord d'accord sur un contrat de deux ans payés sur cinq ans. Nous n'avons pas pu cadrer avec les règles de la Liga. Nous sommes ensuite tombés d'accord sur un contrat de cinq. Nous pensions que, vu le discours de la Liga, celui-ci allait se décanter. Mais la commission économique de la Liga a dit non. Elle nous a proposé un accord qui nous rapporterait de l'argent mais ne respectait les intérêts du club à l'avenir en matière de droits TV. Nous voulions que l'après-Messi commence dans deux ans. Nous voulions encore profiter de la magie et du talent de Leo. »

11h18 | Pas de faux espoirs

«Je ne veux pas donner de faux espoirs. Le joueur a d'autres propositions. Il y avait une date limite, pour nous, le début de la saison, pour que le joueur puisse se retourner aussi.»

11h17 | Hommage au joueur Lionel Messi

«Il laisse un énorme héritage. Il a été l'un des meilleurs joueurs du meilleur moment de l'histoire du FC Barcelone. Leo Messi est une référence, il nous a donné tellement de bonheur, de joie, des images pour l'histoire. Il y aura un avant et un après Messi. »

11h16 | Lionel Messi voulait rester

«Leo voulait rester, nous voulions qu'il reste. Sa volonté a été déterminante. Nous étions heureux de négocier avec lui et tous ceux impliqués. Il fallait laisser les émotions de côté, analyser avec de la froideur et prendre la meilleure décision pour le club. Nous pensions que la Liga serait plus souple. Nous n'avons pas pu répondre aux exigences de la Liga. Leo a montré son amour pour le Barça et son envie de rester. Je suis triste mais convaincu que nous avons pris la meilleure décision pour l'avenir du Barça».

11h12 | Pas prendre plus de risques

«Nous voulions prolonger Lionel Messi, nous étions prêts à faire des efforts. Mais l'audit que nous avons mené a mis en lumière une situation bien pire qu'annoncée. Avec une gestion désastreuse de la précédente direction et des contrats très lourds à honorer. Nous n'étions pas prêts à signer l'accord avec la Liga. Nous ne voulons pas empirer la situation du club»

11h09 | Le fair-play financier de la Liga en question

«Le fair-play financier ne nous a pas permis d'enregistrer le contrat avec lequel nous étions tombés d'accord avec Lionel Messi. Nous aurions pu l'enregistrer si nous avions accepté un accord avec la Liga qui prévoyait purement et simplement d'hypothéquer une grande partie des droits TV du club pendant un demi-siècle, ce que j'ai refusé».

11h08 | Joan Laporta prend la parole

«Je suis là pour vous donner les raisons de notre communiqué au sujet de Lionel Messi. Nous nous sommes heurtés à un contexte financier hostile. La masse salariale représente 110% des revenus du club. Vu le fair-play financier de la Liga, c'était impossible. Les chiffres, après notre audit, sont bien pires que ce l'on nous avait dit. Les pertes sont bien plus importantes que nous le pensions. Tout cela ne nous donne aucune marge salariale.»

11h07 | Barça TV prend l'antenne

11h02 | Joan Laporta est arrivé au Camp Nou

Arrivée de Joan Laporta pour sa conférence de presse #Messi

Ce jeudi soir, le FC Barcelone a annoncé via un communiqué officiel que Lionel Messi (34 ans) ne prolongerait finalement pas, et ce, en dépit d'un accord sur les bases d'un nouveau contrat. Le président du club blaugrana Joan Laporta a convoqué une conférence de presse exceptionnelle, depuis le Camp Nou, à partir de 11h, pour tenter d'expliquer les raisons du départ de la star argentine. Foot Mercato vous propose de suivre l'allocution de l'homme fort de l'écurie catalane en direct commenté.