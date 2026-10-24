« J’aurais été en colère à leur place » : Julián Álvarez demande pardon à l’Atlético de Madrid !

Et si l’histoire entre Julián Álvarez et l’Atlético de Madrid repartait de plus belle ? Il est encore tôt pour le savoir, mais cette semaine pourrait marquer un tournant dans la saison de l’avant-centre argentin chez les Colchoneros. Après avoir annoncé ses envies d’ailleurs en pleine Coupe du Monde, le champion du Monde 2022 était engagé dans un bras de fer intense avec la direction madrilène, qui refusait de le laisser filer, qu’importe le prix. Finalement resté à l’Atlético, Álvarez a été pris en grippe par ses supporters à son retour au Metropolitano, eux qui n’avaient pas oublié ses dires. Les sifflets et le rejet des supporters sont venus s’ajouter à l’entame de saison difficile de l’ancien joueur de Manchester City, entre des performances irrégulières et une blessure musculaire.

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Mais ces sept derniers jours pourraient marquer le début de sa rédemption. Décisif le week-end dernier sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (0-1), puis buteur en Ligue des Champions en milieu de semaine à Stuttgart (1-1), Álvarez a donné la victoire aux Madrilènes ce samedi en Liga, en inscrivant le seul but de la rencontre face au Deportivo La Corogne sur un service de Grimaldo (1-0). Une première réalisation en championnat cette saison, chaleureusement saluée par ses coéquipiers et ses supporters. La soirée aurait pu s’arrêter là pour le joueur formé à River Plate, mais ce dernier a choisi de prendre la parole au micro de Movistar+ afin d’adresser ses plus sincères excuses aux fans de l’Atlético après la période estivale mouvementée.

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Le début de la réconciliation ?

« Je tenais à présenter mes excuses à nos supporters pour les propos que j’ai tenus pendant la Coupe du Monde. C’était une erreur, tant dans la manière dont je les ai formulés que dans le moment où je les ai prononcés. D’autant plus que je comprends pourquoi les supporters étaient en colère. J’aurais moi-même été en colère si j’avais été à leur place. D’autant plus quand on voit à quel point ils m’ont soutenu. Ils ont été très généreux, et je leur en suis vraiment reconnaissant. Je tiens également à remercier l’équipe, car elle m’a soutenu tout au long de cette période », a-t-il expliqué dans un premier temps.

❝Quería pedir disculpas a nuestra gente❞. La suite après cette publicité — Julián Alvarez 🎙️ https://t.co/d3R2ZHiSXB— Atlético de Madrid (@Atleti) October 24, 2026

« Je me sens de mieux en mieux. Je suis reconnaissant envers tous mes coéquipiers, car ils m’ont soutenu. Je travaille pour m’améliorer. Je me sens mieux depuis quelques matchs, tant physiquement qu’au niveau du jeu, a-t-il poursuivi. Je veux aider l’équipe et donner le meilleur de moi-même. Quand on se sent bien dans la vie, ça se voit sur le terrain. Même si nous sommes des professionnels, tout a une influence. Je me sens bien et prêt à me battre pour tout. J’espère que, grâce à un travail acharné et à l’humilité, je pourrai renverser la situation. » Des mots qui pourraient contribuer à apaiser les tensions et à amorcer un nouveau départ pour Álvarez, sous contrat jusqu’en 2030 avec l’Atlético.