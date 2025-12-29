Menu Rechercher
OGC Nice : Franck Haise justifie son départ

Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp

C’est désormais officiel. L’OGC Nice vient d’annoncer, ce lundi, la fin de sa collaboration avec Franck Haise, d’un commun accord. Pour le remplacer, le GYM a décidé de faire confiance à Claude Puel pour redresser le groupe jusqu’à la fin de la saison, plus de neuf ans après son départ de la Côte d’Azur. Lors de l’annonce de son départ, Franck Haise (54 ans) s’est exprimé et a expliqué les raisons de son départ.

«En accord avec le président Rivère et compte tenu de la situation sportive, nous avons choisi de mettre fin à mon mandat d’entraîneur de l’OGC Nice, et ceux de mes adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré. Je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent chaque jour pour le club et souhaite au Gym, à ses supporters et à tout son environnement de renouer rapidement avec une dynamique sportive positive», a déclaré Franck Haise, sur le site officiel du club azuréen.

