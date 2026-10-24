La sortie sans détour de Bruno Genesio sur la spirale négative de l’OM

Sept défaites en dix matches : l’Olympique de Marseille, battu en milieu de semaine par Sturm Graz, traverse une période particulièrement difficile. Alors que les résultats s’enchaînent dans le mauvais sens, Bruno Genesio n’a pas cherché à se défausser de ses responsabilités. L’entraîneur marseillais, présent en conférence de presse ce samedi, a ainsi estimé que la remise en question devait commencer par lui, notamment après les dernières prestations de son équipe. «Lorsque les comportements varient d’un match à l’autre, et que vous êtes le coach, vous devez vous remettre en question. Il y a une responsabilité à assumer. Si ces matchs n’ont pas été bien abordés, c’est peut-être que mon message n’est pas passé. Le premier qui doit se poser des questions sur l’approche des matchs, c’est moi», a-t-il reconnu.

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Malgré cette spirale négative, le technicien, qui a voulu protéger ses joueurs (Gomes, Maupay), conserve sa confiance dans son groupe et refuse de céder au découragement. Face aux journalistes, l’ancien coach du LOSC a surtout rappelé que cette période devait avant tout servir à identifier les points à corriger, aussi bien dans le jeu que dans la préparation des rencontres. «C’est notre métier la remise en question. C’est ma façon de voir le métier. Je sens que ce groupe a des moyens. On a montré qu’on pouvait rebondir. C’est mon devoir de se poser des questions pour voir ce que l’on peut améliorer techniquement et tactiquement. On a perdu trop de ballons dans des zones importantes. On s’interroge sur le message et nos choix. Ça fait partie de notre job».

Genesio ne cherche pas d’excuses

Cherchant des solutions plutôt que de désigner des coupables, Genesio n’a pas non plus éludé la frustration des supporters, qui attendent une réaction de leurs joueurs dès dimanche face au Havre. Conscient de leur soutien malgré les mauvais résultats, il a ainsi voulu leur adresser un message fort. «J’ai de la chance d’avoir les supporters qui m’apprécient (pour l’instant). Il y a de la frustration de ne pas donner encore plus à ce public. Ils sont là à tous les matchs. Jeudi encore. On a envie de donner plus, surtout dans l’attitude. Ils veulent une équipe qui donne tout. Ils ont raison de ne pas avoir apprécié ça jeudi», a-t-il confié.

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Vous l’aurez compris, dans cette période délicate, Bruno Genesio a fait le choix d’assumer sa part de responsabilité tout en préservant ses joueurs d’une remise en cause collective trop brutale. Si les résultats imposent une réaction rapide, l’homme de 60 ans a, enfin, rappelé que le groupe disposait de ressources pour inverser la tendance. Reste désormais à l’OM à traduire cette volonté de rebondir sur le terrain et à retrouver une régularité qui lui fait cruellement défaut. Rien de mieux, pour cela, que d’enchaîner un troisième succès de rang en Ligue 1 d’ici quelques heures…