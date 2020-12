PSG : les négociations pour la prolongation de Kays Ruiz s'éternisent

Le cas Kays Ruiz commence à faire remonter quelques crispations au PSG. En fin de contrat en juin prochain, le jeune milieu offensif (18 ans), auteur de quelques apparitions cette saison (1 titularisation en Ligue 1, 6 entrées en jeu), n'a toujours pas prolongé. Les discussions s'éternisent, surtout que le temps presse. Selon les informations de L'Equipe, il reste quelques détails à régler dont un en particulier. Il s'agit d'une prime à la signature estimée entre 1,5 M€ et 2 M€ et l'étalement de son règlement.

La suite après cette publicité

Le 1er janvier, Ruiz pourra décider de s'engager librement où il le souhaite pour la saison prochaine et le spectre des cas Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ressurgit. Al-Khelaïfi et Leonardo mettent un point d'honneur à ne pas voir partir celui qui avait rejoint le PSG en 2015 en provenance du Barça. En cas de prolongation, il pourrait être prêté pour la seconde partie de saison, comme c'est déjà le cas pour Arnaud Kalimuendo, parti s'aguerrir, plutôt avec succès, du côté de Lens.