Affaire Neymar-Alvaro : André Villas-Boas beau joueur sur les chambrages

Les retrouvailles étaient attendues. Après la tension du match de Ligue 1 le 13 septembre dernier (succès 1-0 de l'OM), Neymar et Alvaro Gonzalez se sont retrouvés mercredi soir lors du Trophée des Champions remporté 2-1 par le PSG. Alors que l'Espagnol a réservé un petit traitement spécial au Brésilien, les deux hommes se sont ensuite charriés sur Twitter. Des échanges qui ont beaucoup fait parler, mais le coach phocéen André Villas-Boas accepte tout ça.

«Je ne porte aucun regard dessus, ce sont des chambrages, ça ne sert à rien à la fin pour la performance, le résultat. On a perdu, on était déçus. On a rêvé de gagner ce trophée, ce n'était pas le cas. Le chambrage, c'est normal. Ca c'est déjà passé lors de leur défaite en Ligue des Champions, c'est à nous de souffrir un peu maintenant», a déclaré le technicien portugais en conférence de presse ce vendredi, faisant donc référence au chambrage de Dimitri Payet après la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich en août. Mais Neymar lui a répondu mercredi soir.