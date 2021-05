Zinedine Zidane aurait décidé de quitter le Real Madrid !

C'est dans l'air du temps depuis quelques jours et selon Fabrizio Romano c'est fait. Le journaliste italien spécialisé mercato de Sky Italia l'annonce sans détour sur son compte twitter à 2,7 millions d'abonnés : Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid avec effet immédiat. Si la nouvelle ne devrait pas surprendre les fans de la Casa Blanca qui se préparaient au pire depuis quelques semaines malgré les déclarations floues du technicien tricolore, elle n'a pas encore été reprise de l'autre côté des Pyrénées.

La suite après cette publicité

Il faudra attendre encore quelques heures pour connaître avec précision la décision finale du triple vainqueur de la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real Madrid (2016, 2017, 2018). Si tel est le cas, il s'agira d'un terrible coup dur pour le club Merengue qui pourrait bien placer sur le banc de touche une autre ancienne gloire du club, à savoir Raul.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane