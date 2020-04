UEFA : Nasser al-Khelaïfi à fond derrière les petits clubs

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, est l'un des membres du comité exécutif de l'UEFA, qui s'est réunit jeudi, et a décidé d'anticiper le versement de 70 millions d'euros aux clubs (600 clubs) ayant libéré des joueurs pour les qualifications à l'Euro 2020, repoussé d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, et à la Ligue des nations. Une décision dont le boss du PSG s'est félicité.

« C'est une bonne nouvelle, cela constituera, en plein coeur de cette crise de COVID-19, une vraie bouffée d'oxygène pour beaucoup de petits clubs qui sont en souffrance actuellement », a confié le président parisien, dans des propos rapportés par le journal L'Equipe. « Étant donné les défis rencontrés par les clubs sur le plan financier du fait de l'absence de revenus à la suite de l'arrêt des rencontres en raison du Covid-19, ces paiements vont intervenir immédiatement », a décidé l'UEFA. 676 clubs représentant les 55 Fédérations européennes vont recevoir des sommes comprises entre 3 200 et 630 000 euros.