Vidéo, PSG : quand Kylian Mbappé débarque à Louis II avec une surprenante paire de lunettes

Il n’en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux. Scruté sur le moindre fait et geste depuis toujours, la rançon de la gloire en quelque sorte, Kylian Mbappé a de nouveau fait réagir en masse ce vendredi. Non pas par pour ses performances sur le terrain, mais pour son entrée en matière à Louis II.

Alors que le PSG affronte l’AS Monaco ce vendredi soir (21h00) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, l’international français a débarqué au stade équipé d’une paire de lunettes (de vélo de route, ou de soleil certainement). Une monture, quoi qu’il en soit, aux tons tout sauf passe-partout. À vous de juger.