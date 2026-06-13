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Coupe du Monde

CdM 2026, Espagne : Luis de la Fuente était très inquiet pour Lamine Yamal

Par Tom Courel
1 min.
Luis De la Fuente et Lamine Yamal @Maxppp

La sélection espagnole retient son souffle avant son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. En effet, les coéquipiers de Lamine Yamal vont défier le Cap-Vert (lundi à 18h00), mais la présence de l’attaquant du FC Barcelone n’est pas encore assurée. Son entraîneur, Luis de la Fuente, était présent en conférence de presse pour évoquer son atout offensif. Et face aux journalistes, celui-ci a rassuré les fans de la Roja sur la progression express du joueur.

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« Nous étions très inquiets. Car nous savions que c’était une blessure qui pouvait… non pas l’éloigner des terrains pendant trois mois, ni même deux, mais ce mois et demi pouvait certainement être prolongé » a déclaré le sélectionneur dans un premier temps, avant de poursuivre sur la récupération du Catalan. « Mais, les délais que nous observons sont exceptionnels, tant au niveau des prévisions que de la qualité de sa convalescence. Et nous sommes tous… pas surpris, mais ravis. Ravies, car nous constatons que sa convalescence progresse plus vite, qu’il se sent mieux chaque jour. Et cela nous laisse penser qu’il sera parfaitement rétabli pour le premier match ». Avant ce premier duel, les supporters sont impatients de voir la star.

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