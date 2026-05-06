LdC : la banderole des supporters du Bayern en réponse aux ultras parisiens

Il y avait eu le tifo "napoléonien" du match aller au Parc des Princes représentant celui qui n’était alors que le général Bonaparte en pleine campagne d’Italie en train de franchir le pont d’Arcole. Au tour des supporters du Bayern de répondre.

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Pas de tifo pour les Bavarois mais une banderole en référence au lieu de la finale (Budapest) et à l’Empereur vaincu par les coalitions européennes et exilé sur sa petite île de l’Atlantique sud. «On part à Budapest et on vous envoie à Saint-Hélène !»

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