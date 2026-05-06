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Ligue des Champions

LdC : la banderole des supporters du Bayern en réponse aux ultras parisiens

Par Maxime Barbaud
1 min.
L'Allianz Stadium, le stade de la Juventus @Maxppp
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Bayern Munich 0-1 PSG Voir sur CANAL+

Il y avait eu le tifo "napoléonien" du match aller au Parc des Princes représentant celui qui n’était alors que le général Bonaparte en pleine campagne d’Italie en train de franchir le pont d’Arcole. Au tour des supporters du Bayern de répondre.

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Hanif Ben Berkane
« On part à Budapest et on vous envoie à Saint-Hélène »

La banderole piquante des supporters du Bayern Munich contre le PSG en réponse à celle du match aller. #FCBPSG
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Pas de tifo pour les Bavarois mais une banderole en référence au lieu de la finale (Budapest) et à l’Empereur vaincu par les coalitions européennes et exilé sur sa petite île de l’Atlantique sud. «On part à Budapest et on vous envoie à Saint-Hélène !»

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