Bundesliga

Abdoul Koné va s’engager avec Leipzig

Par Tom Courel
1 min.
ole @Maxppp

Le dossier Abdoul Koné (20 ans) est quasiment bouclé. Le RB Leipzig et le Stade de Reims avaient trouvé un accord de principe concernant le transfert du jeune joueur évoluant en Ligue 2 il y a quelques jours. Par ailleurs, le montant du transfert devait se situer entre 16 et 18 M€ ainsi que des bonus. D’après les récentes informations de Sky Sport, le joueur de 20 ans vient d’arriver à Leipzig. Cependant, quelques détails sont en train d’être finalisés entre les deux parties avant qu’il ne passe sa visite médicale dans les locaux de la formation allemande.

Pour rappel, le club champenois n’avait pas prévu de laisser partir son joueur au talent prometteur (un but et une passe décisive en 18 matchs cette saison). Pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les rouges et blancs, celui-ci va désormais quitter l’hexagone pour découvrir de nouveaux horizons en Bundesliga. Sa progression à l’étranger va être scrutée de près durant les prochaines semaines une fois le transfert officialisé.

