FC Barcelone, Espagne : Andrés Iniesta encense Pedri

Pedri est l'une des sensations de l'Euro 2020. À seulement 18 ans, le milieu de terrain prometteur du FC Barcelone a réalisé un tournoi de très grande qualité et a été l'un des meilleurs éléments du groupe emmené par Luis Enrique. Les comparaisons avec d'anciennes gloires des Blaugranas coulent à flot pour le jeune prodige qui enflamme la presse espagnole. L'une de ces légendes n'est autre qu'Andrés Iniesta (37 ans). L'actuel joueur du Vissel Kobe au Japon a de nouveau encensé les qualités de Pedri, tout en calmant le jeu pour le protéger.

«L'important est que vous continuiez à faire ce que vous faites. Je vois qu'il aime jouer, qu'il est facile pour lui de faire les choses, qu'il rend tout facile et qu'il est généreux dans l'effort . Il a toutes les qualités, même s'il n'a que 18 ans. Il faut continuer à apprendre, à grandir. Il est dans un club et dans une sélection qui vont lui permettre de progresser», a ainsi lâché Andrés Iniesta lors d'un live Twitch avec un streamer et commentateur d'esports espagnol, Ibai Llanos, et dans des propos relayés par Sport.