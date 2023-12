OM : Gennaro Gattuso ravi de l’entraînement ouvert aux enfants

Ce vendredi sonnait comme le retour aux affaires des Marseillais. Sous les regards passionnés de plus de 20 000 spectateurs venus assister à leur entraînement de reprise au Stade Vélodrome, les joueurs de Gennaro Gattuso ont pu se rapprocher un peu plus de leur public. Pour l’occasion, l’OM avait d’ailleurs rendu l’accès gratuit à cette séance, avec la possibilité de s’inscrire. Une volonté du Président Pablo Longoria, et qui a tout de suite trouvé un écho auprès des inconditionnels du club. En l’espace de quelques jours, l’OM a en effet dû arrêter les inscriptions en raison de la demande colossale (plus de 10 000 inscrits dès le premier jour).

Ce vendredi, près de 12 000 enfants étaient ainsi à recenser dans les coursives du Stade Vélodrome. Une façon de leur permettre de vivre leur rêve et de rendre leurs idoles plus accessibles. Après l’évènement, Gennaro Gattuso s’est d’ailleurs exprimé sur cette initiative, qu’il a évidemment appréciée : «Le foot appartient aux enfants et je ne crois pas qu’il y ait chose plus belle qu’admirer ses idoles s’entrainer. Voir autant d’enfants aujourd’hui avec cette passion et cette envie nous ramène à notre enfance. C’est une vraie fierté et cela nous donne beaucoup de force pour la suite. » Une belle façon de clôturer l’année, toujours dans l’esprit de Noël et de la générosité. Désormais, les yeux sont tournés vers le 1/32e de finale de Coupe de France face à Thionville, déjà programmé dans 9 jours. Une chose est sûre, ce sera avec le soutien du public marseillais.