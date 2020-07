Liga : les différents scénarios pour le sacre du Real Madrid

Il n'y a désormais plus trop de doutes sur l'identité du futur champion d'Espagne. Tout porte à croire que les Merengues remporteront le trophée national, eux qui n'ont gagné que deux des dernières onze éditions de la Liga. Les troupes de Zinedine Zidane, qui se sont imposées vendredi 2-0 face à Alavés grâce à des réalisations de Karim Benzema et de Marco Asensio, ont toujours quatre points d'avance sur le FC Barcelone, avec trois matchs à jouer.

La suite après cette publicité

Les Catalans pourront provisoirement revenir à un point en cas de victoire face à Valladolid en début de soirée (19h30, à suivre en direct sur Foot Mercato). Mais autant dire qu'avec potentiellement quatre points d'écart à trois journées de la fin, c'est très bien embarqué pour le club de la capitale. L'occasion de se pencher sur les différents scénarios de sacre des Merengues, qui pourraient même être sacrés dès lundi prochain.

Le Real Madrid peut être couronné dès lundi

En cas de défaite ou de match nul du FC Barcelone ce soir, le Real Madrid pourrait tout simplement être sacré dès lundi soir, sur la pelouse de Granada. Les troupes de Zinedine Zidane pourraient ainsi avoir six ou sept points d'avance lundi, et le goal average particulier est en leur faveur. En cas de victoire du FC Barcelone ce samedi, il faudrait encore attendre une journée, et dans le cas où le Real Madrid remporte aussi ses rencontres, le titre se produirait en milieu de semaine après ce duel face à Villarreal.

Dans le cas où le Real Madrid ne remporte pas ses deux prochaines rencontres et que les Blaugranas enchaînent deux succès, ou ne serait-ce qu'une victoire et un match nul, le titre se jouerait lors du multiplex de la dernière journée. Une hypothèse cependant assez peu probable compte tenu de la forme récentes des Merengues...

Retrouvez le classement de la Liga ici.