CdM 2026 : bonne nouvelle pour l’Iran avant le congrès de la FIFA

La participation de l’Iran au Mondiial 2026 semble se dessiner de manière plus favorable à l’approche du 76e congrès de la FIFA, organisé ce jeudi à Vancouver. Alors que plusieurs zones d’ombre subsistent encore sur le contexte politique et logistique entourant la sélection iranienne, sa présence au tournoi disputé aux États-Unis, au Mexique et au Canada paraît de plus en plus probable. Le congrès doit notamment permettre d’aborder ce dossier sensible, aux côtés d’autres sujets majeurs comme l’organisation générale de la compétition et la logistique des déplacements des supporters.

La suite après cette publicité

Un signal positif est particulièrement venu de la possible participation du président de la Fédération iranienne de football à ce congrès, facilité par l’obtention d’un permis de séjour temporaire au Canada. Une présence jugée symbolique à moins de 50 jours de cette Coupe du Monde, d’autant que l’Iran est attendu pour disputer ses rencontres sur le sol américain. De son côté, Gianni Infantino s’est voulu rassurant à plusieurs reprises, affirmant récemment que « l’Iran viendra, c’est sûr ».