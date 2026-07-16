France : William Saliba devrait être absent 5 mois !

William Saliba n’aura finalement pas pu aller au bout de son sacrifice. Depuis plusieurs mois, le défenseur d’Arsenal évoluait avec d’importantes douleurs au dos. Déjà diminué lors de la finale de Ligue des Champions face au PSG, l’international français avait décidé de serrer les dents pour disputer la Coupe du Monde. Malgré cette gêne permanente, il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du tournoi, jusqu’à cette demi-finale perdue face à l’Espagne (0-2). À la 30e minute, son corps a fini par dire stop. « Je n’en peux plus, mon dos est mort », aurait-il soufflé à Dayot Upamecano quelques instants avant de demander le changement.

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Selon le journal L’Équipe, Saliba disputait les rencontres depuis six semaines grâce notamment à des antidouleurs et un protocole d’entraînement très allégé. Le défenseur ne participait notamment jamais aux séances de récupération du lendemain de match afin de préserver son dos. Le staff médical de l’équipe de France a d’ailleurs appliqué les mêmes méthodes que celui d’Arsenal pour tenter de lui permettre de tenir jusqu’au bout de la compétition.

Environ 5 mois d’absence !

L’ancien défenseur de l’OM ou encore Saint-Étienne a ainsi pris d’importants risques pour défendre les couleurs des Bleus, dans un scénario qui rappelle celui de Samuel Umtiti lors du Mondial 2018. Mais cette fois, son corps n’a pas tenu jusqu’au bout. Désormais, le défenseur de 25 ans va passer des examens complémentaires afin de déterminer la meilleure solution pour traiter ce problème chronique qui le handicape depuis plusieurs mois. À ce stade, aucune décision définitive n’a encore été prise, mais l’opération apparaît aujourd’hui comme l’hypothèse la plus probable, toujours selon le quotidien français.

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En interne, Arsenal prépare déjà cette éventualité. Preuve de la gravité de la blessure et de l’inquiétude des Gunners, les dirigeants londoniens anticiperaient une absence de quatre à cinq mois. Avec une opération qui semble nécessaire, le Français devra prendre le temps de revenir et l’absence sera forcément de longue durée. L’objectif sera avant tout de permettre à William Saliba de se soigner durablement, afin de préserver la suite de sa carrière. Car les blessures au dos, si mal soignées, peuvent être terribles pour une carrière de joueur et plus encore…