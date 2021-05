adidas dévoile le maillot de la Grande-Bretagne pour les JO de Tokyo

À quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, adidas dévoile la collection de la Grande-Bretagne où l'on retrouve le maillot de l'équipe féminine de football.

Bien que le football ne soit pas un sport majeur des Jeux Olympiques, c'est une compétition qui a tout de même une importance particulière aux yeux de certains joueurs, comme on l'a vu avec Neymar en 2016 à Rio et même Kylian Mbappé qui avait fait part de son désir de participer aux JO de Tokyo. Si les équipes masculines doivent sélectionner majoritairement des joueurs de moins de 23 ans, ce n'est pas le cas des équipes féminines qui peuvent ramener leur artillerie lourde. Ce sera le cas de la Grande-Bretagne qui pourra aligner de nombreuses joueuses qui ont disputé la demi-finale du Mondial 2019 avec l'Angleterre comme la buteuse Ellen White, qui a justement posé avec le nouveau maillot de la Grande-Bretagne dévoilé ce jeudi 6 mai.

Il s'agit d'un maillot confectionné par adidas, l'équipementier de la Grande-Bretagne pour les Jeux Olympiques. Basé sur le modèle Condivo 20, régulièrement utilisé par la marque allemande, le maillot domicile est principalement blanc avec une touche de bleu marine et une impression graphique inspirée du drapeau de la Grande-Bretagne sur la partie inférieure. Sur ce maillot, on retrouve la technologie Aeroready absorbant l’humidité et du polyester 100% recyclé pour économiser des ressources et réduire les émissions de CO2. Une belle initiative de la marque allemande montrant qu'il est possible d'allier la qualité à la durabilité.

Ces maillots sont dores et déjà disponibles sur le store adidas et existent aussi dans des versions dédiées aux hommes et aux enfants. Le compte à rebours est lancé avant le début du tournoi olympique des Jeux de Tokyo prévu le 21 juillet.