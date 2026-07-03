Le LOSC dévoile son nouveau maillot domicile 2026-2027

Le LOSC a dévoilé ce vendredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, conçu par New Balance. Cette nouvelle tunique célèbre un double anniversaire : les dix ans de partenariat entre l’équipementier américain et le club nordiste, mais aussi les quinze ans du Trophée des champions remporté en 2011. Pour l’occasion, les Dogues retrouvent un élément emblématique de leur histoire avec le retour du scapulaire blanc et bleu marine sur une base rouge, un design directement inspiré du maillot porté par Rio Mavuba et ses coéquipiers lors de cette saison marquante. Un logo commémoratif des dix ans de collaboration entre le LOSC et New Balance a également été intégré à l’intérieur du col.

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« Chaque décision de design a été prise pour renforcer l’identité du club », explique Kenny McCallum, directeur senior du produit football chez New Balance. « De la base rouge audacieuse au scapulaire blanc et bleu marine, chaque élément relie le passé et le présent d’une manière qui résonne auprès des joueurs comme des supporters. » Au-delà de son clin d’œil historique, le maillot intègre les dernières innovations techniques de la marque, avec un tissu en polyester 100 % recyclé, une technologie jacquard et des zones en mesh destinées à améliorer la respirabilité et le confort. Il est disponible dès ce 3 juillet dans les boutiques du LOSC, sur le site de New Balance et chez plusieurs revendeurs agréés.

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