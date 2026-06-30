Pays-Bas : Ronald Koeman laisse planer le doute sur son avenir

Les Pays-Bas ont été éliminés de la Coupe du Monde 2026 dès les huitièmes de finale, battus par le Maroc à l’issue de la séance de tirs au but, dans la nuit de lundi à mardi. Une nouvelle désillusion pour l’équipe de Ronald Koeman, qui quitte prématurément la compétition après un scénario extrêmement serré, longtemps favorable aux Néerlandais avant un dénouement cruel aux penalties. Après la rencontre, le sélectionneur néerlandais a laissé planer le doute sur son avenir à la tête des Pays-Bas.

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« Mon avenir ? Je me suis fait mes propres réflexions, mais je ne vais pas les partager pour le moment », a d’abord confié Ronald Koeman en conférence de presse, dont le contrat arrivait à échéance après le Mondial. Il est également revenu sur l’élimination, estimant que son équipe avait payé très cher son manque d’efficacité : « nous savons tous à quel point les tirs au but sont difficiles dans ces moments-là. Nous en avons manqué trois sur cinq, et ce n’est tout simplement pas suffisant. » Le technicien a enfin souligné le tournant du match, marqué selon lui par un épisode malheureux : « le deuxième penalty du Maroc a été décisif. Le gardien l’avait arrêté, mais il l’a ensuite dévié involontairement dans son propre but. Cela a peut-être fait basculer la rencontre. Quand ce genre de situation se retourne contre vous, cela signifie la fin. »