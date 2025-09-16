LdC : les supporters de l’OM sous surveillance pour le choc face au Real Madrid

Un important dispositif de sécurité est déployé pour encadrer le déplacement des supporters marseillais à Madrid, à l’occasion du retour de l’OM en Ligue des champions face au Real Madrid, rapporte L’Équipe. Dès ce mardi matin, 35 stadiers du club sont mobilisés en ville pour des missions de prévention, en complément de 1 900 agents de la police nationale espagnole et 80 policiers municipaux. Un cortège encadré est prévu à 18 heures depuis l’avenue du Brésil, pour accompagner les fans sur les 500 derniers mètres menant au stade Santiago-Bernabéu, dans un contexte tendu après les récents incidents liés à l’arrivée de la Vuelta.

Au total, entre 3 800 et 3 900 supporters marseillais sont attendus dans le parcage, dont environ 800 à 900 ultras et près de 2 900 profils dits « traditionnels ». D’autres fans devraient également être présents dans les tribunes malgré les restrictions imposées par le Real sur sa billetterie. Lundi encore, la présence marseillaise restait discrète dans le centre-ville, les arrivées s’étalant depuis la veille jusqu’à ce mardi, principalement en car, minibus, train ou avion. Les groupes devraient commencer à se rassembler en plus grand nombre dans l’après-midi.

