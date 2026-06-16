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Coupe du Monde

Portugal : Roberto Martinez va quitter son poste

Par Maxime Barbaud
1 min.
Roberto Martínez @Maxppp

Cette compétition internationale sera la dernière de Roberto Martinez avec le Portugal. Quelle que soit l’issue de cette compétition, le technicien espagnol quittera son poste après cette Coupe du Monde. L’information a été dévoilée par la presse anglaise, avant d’être confirmée par les médias locaux. La Seleçao débute ce mercredi (19h) contre la RD Congo.

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Arrivé en janvier 2023, l’ancien sélectionneur de la Belgique avec qui il avait terminé 3e lors du Mondial 2018, a décidé de ne pas renouveler son contrat. Celui-ci se termine le 31 juillet 2026. Il est ouvert à l’idée de reprendre un club en main (il a déjà dirigé Wigan, Swansea et Everton).

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