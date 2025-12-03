Franck Haise sort du silence et explique pourquoi il reste à Nice !

C’est le revirement de situation du jour. Dernièrement, face à la crise sportive traversée par l’OGC Nice, Franck Haise avait proposé à ses dirigeants de le débarquer après la claque reçue à domicile face à l’OM (1-5). « C’est un métier passionnant, je me remets en cause oui. J’ai proposé à mes dirigeants d’être l’électrochoc après Marseille, mais ce n’était pas le moment sinon je ne serais pas devant vous. Pas de démission non, mais j’assume mes responsabilités. Prendre un but de cette manière-là dans le moment qu’on traverse, c’est pas le meilleur moyen de démarrer. On se met une balle dans le pied. Mais pas de découragement. La Coupe d’Europe, c’est terminé, mais pas de résignation. »

Une déclaration choc qui avait valu à l’entraîneur niçois quelques reproches. En effet, Haise avait proposé de partir, mais pas de démissionner. Certains reprochaient donc au technicien de 54 ans d’attendre un gros chèque pour partir (il est sous contrat jusqu’en 2029, ndlr). La situation semblait stagner avant que les événements survenus dimanche soir au centre d’entraînement du Gym renforcent l’idée d’un départ d’Haise. Hier, la presse locale et nationale s’accordait d’ailleurs pour annoncer que le coach des Aiglons allait annoncer son départ ce mercredi à ses joueurs. Ça, c’était avant le rebondissement de ce matin.

«J’étais prêt à m’asseoir sur mes 43 mois de salaire»

Au final, Franck Haise reste et cet après-midi, il a répondu à L’Équipe pour mettre les choses au clair. Pour expliquer son choix, le coach du Gym assure qu’il a eu besoin de deux jours de réflexion. Et puis, comme le dit l’expression, la nuit a porté conseil. « J’ai vraiment pensé à rompre mon engagement avec le club. Plus que penser, même. Mais je reste pour l’humain. Cette nuit, je ne dormais pas et je me suis dit que je ne pouvais pas lâcher. On doit assumer le défi que représente la situation, et je suis sûr de vouloir me battre. J’étais prêt à partir, mes dirigeants le savaient. L’épisode de dimanche soir a été la goutte d’eau, une de plus. Je me suis demandé ce qu’on avait fait pour vivre des choses comme ça», a-t-il confié en expliquant qu’il se battra pour l’OGCN « jusqu’à la dernière seconde » malgré les agissements de certains supporters.

Et les joueurs dans tout ça ? Haise a confirmé que son groupe s’attendait à le voir démissionner, mais que la plupart de ses ouailles étaient plutôt contentes de son choix. « J’en ai vu certains rassurés parce que je ne quitte pas le navire », a-t-il indiqué, avant de rappeler qu’il ne regrettait pas sa communication offensive envers ses troupes et qu’il ne comptait pas changer de méthode. « Ceux qui me connaissent savent très bien que je suis dans la bienveillance et l’humain. Quand je tape du poing sur la table, je pense que c’est nécessaire. » Enfin, Haise a répondu à tous ceux qui pensent qu’il est resté parce qu’il n’a pas pu s’entendre financièrement sur son départ. « C’est complètement faux ! L’accord, on l’avait. Mes agents peuvent le confirmer, le club peut le confirmer. Je n’ai rien demandé, j’étais prêt à m’asseoir sur mes 43 mois de salaire. » C’est dit !