Italie - Pays-Bas : les compositions sont tombées

Choc au sommet dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue Nations. L'Italie reçoit les Pays-Bas pour essayer de prendre un avantage quasi-décisif en vue de la qualification pour le Final Four. L'Italie de Roberto Mancini poursuit en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Le portier de l'AC Milan est devancé par Danilo D'Ambrosio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Leonardo Spinazzola. Aligné en sentinelle, Jorginho est épaulé par Nicolo Barella et Marco Verratti. Lorenzo Pellegrini et Federico Chiesa accompagnent Ciro Immobile en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Oranjes de Frank de Boer proposent un 3-5-2 avec Jasper Cillessen comme dernier rempart. Devant lui, Stefan De Vrij, Virgil van Dijk et Nathan Aké prennent place. Les rôles de pistons sont occupés par Hans Hateboer et Daley Blind alors qu'on retrouve Frenkie de Jong, Donny van de Beek et Georginio Wijnaldum un cran plus haut. Luuk de Jong et Memphis Depay sont associés en attaque.

Les compositions :

Italie : Donnarumma - D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Verratti, Jorginho, Barella - Chiesa, Immobile, Pellegrini

Pays-Bas : Cillessen - De Vrij, Van Dijk, Aké - Hateboer, Van De Beek, F. De Jong, Wijnaldum, Blind - L. De Jong, Memphis