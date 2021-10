Zlatan Ibrahimovic lâche ses vérités sur le PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi

La suite après cette publicité

«Alors, je vous manque en France ou pas ? Parce que depuis que je suis parti, vous parlez de quoi, rien ? Ça doit être chiant de travailler en France maintenant». D'emblée, le ton était donné. Dans un échange diffusé, ce dimanche, par Téléfoot, Zlatan Ibrahimovic (40 ans), aujourd'hui à l'AC Milan, a pris le temps de revenir sur sa carrière, son actualité en Lombardie mais s'est surtout confié sur le Paris Saint-Germain. Le tout accompagné de cette gouaille légendaire. Interrogé sur ses quatre saisons passées au PSG entre 2012 et 2016, l'attaquant international suédois (118 sélections, 62 buts) garde ainsi de très bons souvenirs mais estime surtout que son arrivée dans la capitale française a permis au club parisien d'entrer dans une nouvelle dimension.

«Le PSG ? J’ai de très bons souvenirs, quand le PSG a été racheté, j'ai été l'un des premiers à signer. Et je suis très fier. Sans moi le PSG ne serait pas devenu ce qu’il est. Certains pensent que je suis venu pour l’argent, la ville, de la vie. Non : je suis venu, et tout a changé», a dans un premier temps assené l'ancien buteur des Parisiens (156 buts et 61 passes décisives en 180 matches au PSG) avant de dresser une analyse peu tendre et pour le moins sans équivoque sur le niveau actuel du club de la capitale : «Paris est-il plus fort qu’à mon époque ? Non, nous étions une équipe, aujourd’hui ce n’est pas une équipe. Ils ne sont pas meilleurs.» Le message est passé.

Zlatan adresse un message fort à Mbappé !

Si le natif de Malmö a une nouvelle fois souhaité rappeler qu'il n'y avait qu'«un seul Zlatan», le buteur des Rossoneri (2 buts et 1 passe décisive en 4 matches cette saison), de retour à la compétition après avoir été touché au genou puis au tendon d'Achille, s'est également laissé aller à un constat sans appel concernant Kylian Mbappé (22 ans). Interrogé sur celui qu'il estimait, aujourd'hui, comme le meilleur joueur du monde, le Suédois n'a, certes, pas manqué de citer le champion du monde 2018 mais n'a pas hésité à lui faire passer un message lourd de sens : «il y a beaucoup de bons joueurs, j’adore Mbappé, mais ce qu’il fait n’est pas encore assez, il est trop dans un confort, trop dans sa zone, il faut qu’il se fasse mal, qu’il sente le goût du sang, qu'il marche sur le feu. Il faut s’entourer de ceux qui te disent de devenir meilleur. Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et tu seras meilleur. Il peut devenir si fort s’il se fait mal, mais il est dans le top de ceux que j’aime.»

Après avoir joué le rôle de conseiller et sans oublier de se glisser dans le top mondial : «il y a d’autres joueurs au top. Pour les jeunes, il y a Mbappé, Haaland. Et Ibrahimovic», le Z s'est enfin exprimé sur l'arrivée retentissante de Lionel Messi au PSG lors du dernier mercato estival. Ex-coéquipier de la Pulga au Barça lors de la saison 2009-2010, Zlatan a ainsi déclaré : je pense que c’est un bon challenge pour lui, il va essayer quelque chose de nouveau après une très longue période à Barcelone et il arrive dans un club très ambitieux et qui veut gagner et qui est toujours dans une forme d’ascension. Paris doit maintenant profiter de lui. Avant de conclure sur une nouvelle punchline dont lui seul a le secret : «je souhaite que les gens se souviennent que j'ai été le meilleur partout où je suis passé». Signé Zlatan.