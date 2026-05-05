Bayern : Kompany ne ressent aucune pression avant le choc contre le PSG

À la veille de la demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Vincent Kompany adopte un discours serein malgré l’enjeu majeur de la rencontre. Dans un contexte où la pression est naturellement maximale à ce stade de la compétition, l’entraîneur bavarois insiste surtout sur la stabilité mentale et la continuité de sa préparation, sans se laisser submerger par l’événement.

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Interrogé sur son état d’esprit avant ce qui pourrait être le match le plus important de sa carrière d’entraîneur, Kompany a répondu avec calme : « Oui, je n’aurai aucune difficulté à trouver le sommeil. Je ne ressens même pas la pression du match jusqu’à présent. Je fais mon travail et je dors sans problème ». Le calme prédomine donc en Bavière.

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