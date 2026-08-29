L’OM cible Daijiro Chirino

On ne sait pas si l’OM aura la possibilité de recruter ne serait-ce qu’un joueur d’ici la fin du mercato, mais on sait que le club phocéen garde plusieurs options dans son viseur. Selon les informations de Marca, Marseille est très attentif à la situation de Daijiro Chirino, latéral droit de 24 ans qui évolue à Almeria, pensionnaire de seconde division espagnole.

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Le journal espagnol précise évidemment que l’OM devra vendre avant de vouloir recruter cet été. En parallèle, deux clubs de Liga et de Serie A suivraient le défenseur néerlandais, arrivé à Almeria, il y a un an en provenance de Castellon. La saison dernière, Chirino avait disputé 36 rencontres de Liga 2, pour trois buts et une passe décisive.