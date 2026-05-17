Mathieu Bodmer claque la porte du Havre !

C’est un véritable coup de tonnerre qui secoue le football normand. Après le maintien décroché ce dimanche sur la pelouse de Lorient (0-2), Mathieu Bodmer a pris la décision de démissionner de son poste de directeur sportif du Havre selon plusieurs sources concordantes. Cela met ainsi un terme à une aventure de quatre ans particulièrement marquante pour celui qui était arrivé au chevet du club doyen à l’été 2022. L’ancien milieu de terrain quitte ses fonctions alors que son contrat courait initialement jusqu’en 2027.

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Cette décision marque la fin d’un cycle exceptionnel pour le club de la Porte Océane. Sous la houlette de Bodmer, le HAC a retrouvé les sommets en décrochant une montée historique en Ligue 1 dès sa première saison, avant de réussir à stabiliser le club au sein de l’élite malgré des moyens financiers extrêmement limités. Reconnu pour son flair sur le marché des transferts et sa gestion ingénieuse, le dirigeant s’était imposé comme l’architecte majeur du renouveau havrais.

«Il y a des choses que je ne peux pas accepter», balance Mathieu Bodmer

Les raisons de ce départ soudain alimentent déjà de vives discussions dans le paysage footballistique français. Travaillant constamment sous la contrainte d’une masse salariale encadrée et de budgets restreints, le directeur sportif a peut-être pu ressentir une certaine usure face aux miracles permanents exigés chaque saison. Pour ne rien arranger, la relation avec son nouveau propriétaire Blue Crow est glaciale. Après la rencontre, Bodmer a justifié ce départ : «il n’y aura pas de suite malheureusement. J’ai prévenu le président quelques semaines plus tôt. Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne, donc j’ai pris la décision d’arrêter et on verra ce qu’il se passera ensuite. C’est ma décision. On a fait une belle histoire, quatre ans c’est beau, mais je suis comme je suis, il y a des choses que je n’accepte pas. Et j’aurais aimé continuer mais certaines choses ne me vont pas. C’est peut-être un peu égoïste, mais pour une fois j’ai pensé à moi.»

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En parallèle, la famille Mbappé, qui a réussi à maintenir Caen en National, lui fait les yeux doux depuis des semaines. Pour le HAC, l’heure est désormais à la reconstruction dans l’urgence. Le départ de Mathieu Bodmer, potentiellement accompagné de ses plus proches collaborateurs de la cellule de recrutement, laisse un immense vide au cœur de l’organigramme sportif à l’approche du mercato d’été. Le président Jean-Michel Roussier va devoir rapidement trouver un successeur capable de maintenir le cap et de perpétuer la philosophie de jeu et de formation qui faisait la force du club.