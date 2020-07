Rudi Garcia voit l'OL européen la saison prochaine

Suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel, qui a mis fin prématurément à la saison 2019-2020 de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a terminé à la septième place. Un coup dur pour la formation rhodanienne qui ne jouera pas sur la scène européenne lors du prochain exercice, sauf si elle gagne la Coupe de la Ligue BKT contre le PSG (finale le 31 juillet) ou la Ligue des Champions en cours.

Et du côté des Gones, on y croit forcément encore avec ces deux possibilités. Interrogé par Le Progrès, l'entraîneur du club Rudi Garcia a partagé son avis, le même que le président Jean-Michel Aulas : «comme le président, je n’envisage pas une saison sans coupe d’Europe. On va être européen ! On va saisir cette ou ces occasions…» Il ne faudra donc pas se rater fin juillet au Stade de France. Sinon, il faudra faire un sans-faute en C1 (l'OL est en bonne posture après avoir remporté son 8e de finale aller contre la Juventus, 1-0).