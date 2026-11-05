Manchester City : Donnarumma se fait détruire

Gianluigi Donnarumma s’est retrouvé au centre des critiques après une énorme erreur lors de la rencontre entre Manchester City et le RB Leipzig en Ligue des champions. Alors que les Citizens menaient 1-0 grâce à un but contre son camp de Castello Lukeba, le gardien italien a complètement manqué son placement au retour des vestiaires. À la 49e minute, Ridle Baku a profité de la position beaucoup trop avancée de Donnarumma pour égaliser d’une frappe dans un angle pourtant fermé. Une faute qui a immédiatement provoqué la colère des supporters mancuniens sur les réseaux sociaux. Certains ont même ressorti son départ du Paris Saint-Germain à l’été 2025. « Luis Enrique avait raison depuis le début », a notamment écrit un internaute, tandis qu’un autre s’est demandé : « Mais qu’est-ce qu’il fait, Donnarumma ? » Une nouvelle erreur qui relance les interrogations autour du portier de 27 ans, recruté par Manchester City pour environ 30 millions d’euros.

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Cette bourde intervient dans une rencontre mouvementée, marquée par plusieurs retournements de situation. Après l’égalisation de Baku, Enzo Fernandez a redonné l’avantage à Manchester City, avant qu’Antonio Nusa ne permette une nouvelle fois à Leipzig de revenir au score. Cette fois, Donnarumma ne pouvait pas grand-chose sur la frappe du Norvégien. Finalement, Erling Haaland a offert la victoire aux Citizens en fin de rencontre, grâce à une passe décisive d’Elliot Anderson. Un dénouement heureux pour le gardien italien, dont l’erreur n’aura finalement pas coûté de points à son équipe. Pour rappel, Donnarumma avait quitté le PSG après une saison 2024-2025 historique, conclue par un triplé comprenant la première Ligue des champions du club parisien. Malgré ses performances, Luis Enrique avait préféré miser sur Lucas Chevalier pour lui succéder. Une décision que certains supporters estiment aujourd’hui mieux comprendre après cette soirée compliquée en Allemagne.