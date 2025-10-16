Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Un joueur du Barça réclame l’arrivée de Julián Álvarez

Par Allan Brevi
1 min.
Julian Alvarez @Maxppp

Marc Bernal, de retour sur les terrains après plus d’un an d’absence suite à une grave blessure au genou, retrouve progressivement sa forme avec le Barça. Après avoir participé à la victoire écrasante contre Valence et obtenu quelques minutes contre le PSG, le milieu de terrain fait petit à petit son retour dans la rotation de Flick. Dans une interview pour Diari ARA, Bernal a répondu au traditionnel questionnaire rapide et, lorsqu’on lui a demandé quel joueur il aimerait voir signer pour le Barça, il n’a pas hésité d’après Sport : Julián Álvarez.

La suite après cette publicité

L’attaquant argentin, impressionnant lors de ses deux premières saisons en Liga, est l’une des pistes évoquées pour renforcer l’équipe catalane. En effet, l’attaquant argentin de 25 ans a inscrit 29 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Tandis que cette saison, il a déjà inscrit 7 buts, dont un magnifique doublé contre le Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Julián Álvarez
Marc Bernal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Julián Álvarez Julián Álvarez
Marc Bernal Marc Bernal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier