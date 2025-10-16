Un joueur du Barça réclame l’arrivée de Julián Álvarez

Marc Bernal, de retour sur les terrains après plus d’un an d’absence suite à une grave blessure au genou, retrouve progressivement sa forme avec le Barça. Après avoir participé à la victoire écrasante contre Valence et obtenu quelques minutes contre le PSG, le milieu de terrain fait petit à petit son retour dans la rotation de Flick. Dans une interview pour Diari ARA, Bernal a répondu au traditionnel questionnaire rapide et, lorsqu’on lui a demandé quel joueur il aimerait voir signer pour le Barça, il n’a pas hésité d’après Sport : Julián Álvarez.

La suite après cette publicité

L’attaquant argentin, impressionnant lors de ses deux premières saisons en Liga, est l’une des pistes évoquées pour renforcer l’équipe catalane. En effet, l’attaquant argentin de 25 ans a inscrit 29 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Tandis que cette saison, il a déjà inscrit 7 buts, dont un magnifique doublé contre le Real Madrid.