Un joueur du Barça réclame l’arrivée de Julián Álvarez
Marc Bernal, de retour sur les terrains après plus d’un an d’absence suite à une grave blessure au genou, retrouve progressivement sa forme avec le Barça. Après avoir participé à la victoire écrasante contre Valence et obtenu quelques minutes contre le PSG, le milieu de terrain fait petit à petit son retour dans la rotation de Flick. Dans une interview pour Diari ARA, Bernal a répondu au traditionnel questionnaire rapide et, lorsqu’on lui a demandé quel joueur il aimerait voir signer pour le Barça, il n’a pas hésité d’après Sport : Julián Álvarez.
L’attaquant argentin, impressionnant lors de ses deux premières saisons en Liga, est l’une des pistes évoquées pour renforcer l’équipe catalane. En effet, l’attaquant argentin de 25 ans a inscrit 29 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Tandis que cette saison, il a déjà inscrit 7 buts, dont un magnifique doublé contre le Real Madrid.
