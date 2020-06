La Premier League met aussi en place les cinq remplacements

La reprise de la Premier League approche... Le 17 juin prochain, le championnat d'Angleterre va faire son grand retour avec deux matches en retard : Aston Villa-Sheffield United et surtout le choc Manchester City-Arsenal. Et à deux semaines de la reprise, les clubs se sont réunis ce jeudi pour se pencher sur plusieurs règles, dont celle des cinq remplacements.

Et comme en Bundesliga, les formations anglaises vont elles aussi avoir le droit à deux changements de plus. Les vingt clubs de Premier League ont, en effet, voté pour la mise en place des cinq remplacements par rencontre. Mais ce n'est pas tout. Lors de chaque match, les clubs auront désormais le droit à neuf remplaçants sur la feuille de match, contre sept auparavant.

For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣



The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣



Full statement on these temporary rule changes: https://t.co/PKVveZclca pic.twitter.com/9B5PE404wG