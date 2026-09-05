Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

PSG : Mika Godts a fait ses adieux à l’Ajax Amsterdam

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mika Godts célèbre un but avec l'Ajax @Maxppp

Cet été, Mika Godts a été l’une des recrues phares du mercato du PSG. Arrivé pour pallier le départ probable puis confirmé de Bradley Barcola à Liverpool, l’ailier belge a réalisé des débuts relativement timides pour le moment. Pour autant, le potentiel du joueur arrivé pour 45 millions d’euros ne fait l’ombre d’aucun doute du côté de la capitale.

La suite après cette publicité

En parlant de capitale, le Belge de 21 ans s’est rendu à Amsterdam ce samedi pour assister à la rencontre entre l’Ajax Amsterdam et le PSV. Au lendemain de la défaite face à Monaco (1-2) avec le PSG, Godts était venu pour faire un dernier adieu à l’Ajax, le club où il a explosé. Après une belle communion avec ses supporters qui lui avaient fait une banderole pour l’occasion, il a ensuite regardé la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ajax
Mika Godts

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ajax Logo Ajax
Mika Godts Mika Godts
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier