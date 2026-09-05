PSG : Mika Godts a fait ses adieux à l’Ajax Amsterdam

Cet été, Mika Godts a été l’une des recrues phares du mercato du PSG. Arrivé pour pallier le départ probable puis confirmé de Bradley Barcola à Liverpool, l’ailier belge a réalisé des débuts relativement timides pour le moment. Pour autant, le potentiel du joueur arrivé pour 45 millions d’euros ne fait l’ombre d’aucun doute du côté de la capitale.

La suite après cette publicité

En parlant de capitale, le Belge de 21 ans s’est rendu à Amsterdam ce samedi pour assister à la rencontre entre l’Ajax Amsterdam et le PSV. Au lendemain de la défaite face à Monaco (1-2) avec le PSG, Godts était venu pour faire un dernier adieu à l’Ajax, le club où il a explosé. Après une belle communion avec ses supporters qui lui avaient fait une banderole pour l’occasion, il a ensuite regardé la rencontre.