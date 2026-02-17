Menu Rechercher
Barça : révélation surprenante sur Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
Lamine Yamal @Maxppp
Girona 2-1 Barcelone

Le FC Barcelone a chuté à Girona hier soir, lors du derby catalan (2-1). Une bien mauvaise opération pour les hommes d’Hansi Flick, qui ont ainsi perdu la tête de la Liga au profit du Real Madrid, en plus d’avoir montré une bien triste image. Et Bojan Krkic Sr vient de faire une petite révélation sur le match.

« Lamine Yamal n’allait pas bien avant le match. Il avait mal au ventre, et il a joué avec de la fièvre. Il a dû prendre des pastilles pour pouvoir jouer », a expliqué le consultant et père de l’ancien joueur et dirigeant blaugrana sur la Cadena SER. Drôle de choix de l’avoir fait jouer donc, lui qui a en plus manqué un penalty…

