L'Ajax recrute Calvin Bassey

L’Ajax Amsterdam vend très bien depuis le début du mercato. Mais les Lanciers savent également mettre la main à la poche pour se renforcer. Les lancers viennent d’officialiser l’arrivée du défenseur nigérian des Glasgow Rangers, Calvin Bassey (22 ans).

La suite après cette publicité

« L'Ajax a conclu un accord avec les Rangers FC et Calvin Bassey pour le transfert du défenseur à Amsterdam. Le joueur anglo-nigérian a signé un contrat avec l'Ajax qui prendra effet immédiatement et durera cinq saisons, jusqu'au 30 juin 2027. L'Ajax paiera une indemnité de transfert de 23 millions d'euros aux Rangers FC. En incluant les variables, ce montant pourrait passer à 26,5 millions d'euros », indique le communiqué.

Ready to let you smile.@CalvinBassey = ⚪️🔴⚪️