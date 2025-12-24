AC Milan : la pépite algérienne Yanis Messaoudi a signé son contrat pro

Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques semaines, l’AC Milan a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Yanis Messaoudi. Arrivé l’été dernier en provenance du Racing Club de France, le défenseur central algérien né en 2009 s’est rapidement distingué au sein des équipes de jeunes milanaises. Auteur de prestations solides en championnat U17, il a convaincu la direction lombarde de miser sur son potentiel.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, le club précise que Messaoudi continuera son développement dans le cadre du Progetto Milan Futuro, une initiative dédiée à la formation et à la progression des jeunes talents. Une étape importante pour le natif de Saint-Cloud, déjà international U17 algérien, qui voit son travail et sa progression récompensés par cette première signature professionnelle.