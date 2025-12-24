Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Serie A

AC Milan : la pépite algérienne Yanis Messaoudi a signé son contrat pro

Par Valentin Feuillette
3 min.
Yanis Messaoudi @Maxppp

Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques semaines, l’AC Milan a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Yanis Messaoudi. Arrivé l’été dernier en provenance du Racing Club de France, le défenseur central algérien né en 2009 s’est rapidement distingué au sein des équipes de jeunes milanaises. Auteur de prestations solides en championnat U17, il a convaincu la direction lombarde de miser sur son potentiel.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, le club précise que Messaoudi continuera son développement dans le cadre du Progetto Milan Futuro, une initiative dédiée à la formation et à la progression des jeunes talents. Une étape importante pour le natif de Saint-Cloud, déjà international U17 algérien, qui voit son travail et sa progression récompensés par cette première signature professionnelle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Milan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Milan Logo Milan U19
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier