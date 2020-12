Le FC Barcelone baisse déjà les bras

La suite après cette publicité

« Un autre désastre », « année maudite », « ainsi va la vie sans Messi »... Si vous ne connaissez pas le résultat de Barcelone-Eibar, un simple coup d'oeil aux Unes de la presse espagnole suffit à vous faire comprendre que cela n'a pas tourné rond pour le club catalan. Un match nul à domicile suffit à catastropher les journalistes espagnols, estomaqués par la nouvelle piètre prestation des Blaugrana face à une équipe médiocre de Liga.

Encore une fois, le Barça a été plombé par des défaillances individuelles, comme celle du défenseur uruguayen Ronald Araujo, coupable sur l'ouverture de Kike Garcia, ou de l'attaquant Martin Braithwaite, qui a raté un penalty et d'autres occasions. Ce n'était pas non plus le soir d'Antoine Griezmann, de nouveau trop discret et peu inspiré. « Disparu », juge carrément Sport au sujet du Français, qui était attendu en l'absence de Lionel Messi, blessé et présent en tribunes, pour mener le jeu des siens. Griezmann hérite de la plus mauvaise note de son équipe (avec Dest), avec un 4.

Dembélé, seul rayon de soleil

Chez Mundo Deportivo aussi, on reproche au numéro 7 son manque d'impact offensif. « On l'a plus vu défendre qu'attaquer », regrette l'autre journal pro-Barça. Seul point positif de la soirée, la rentrée décisive d'Ousmane Dembélé qui a amené le but égalisateur mais surtout un peu de vie dans le jeu barcelonais. Il est unanimement salué par les journaux espagnols ce matin, et ravive forcément les regrets d'une aventure catalane bien trop irrégulière.

Après 16 journées de Liga, voilà le FC Barcelone à la 6e place du classement de Liga. Une indignité pour ce club habitué aux sommets mais à laquelle il va peut-être falloir s'habituer cette saison. Ronald Koeman, en conférence de presse, a même fait savoir qu'il ne fallait déjà plus se faire d'illusions concernant la bataille pour le titre. « Il faut être réaliste. Il est vrai que rien n'est impossible dans la vie, mais l'écart de points avec l'Atlético de Madrid est déjà très important. Nous parlons d'une équipe qui laisse peu d'options à ses rivaux et qui est très régulière. »