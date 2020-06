Le jour où José Mourinho a presque fait pleurer Cristiano Ronaldo

Ancien partenaire de Cristiano Ronaldo au Real Madrid (entre 2012 et 2018), Luka Modric (34 ans) a fait écrire sa biographie. Et comme souvent quand un joueur raconte ses mémoires, des anecdotes croustillantes sont au programme. C’est le cas avec le Croate. Ce dernier a ainsi révélé que José Mourinho, quand le Portugais officiait à Madrid, a bien failli faire pleurer un jour Cristiano Ronaldo.

« Une fois, j'ai été vraiment surpris par une colère de Mourinho envers Cristiano Ronaldo. C'était lors d'un match de Coupe d'Espagne en 2013 dans lequel nous menions 2-0. Un latéral gauche a fait une percée dans notre côté gauche, Ronaldo ne l'avait pas suivi et Mourinho lui a crié dessus pour lui dire de le marquer. L'action était terminée, mais l’entraîneur a continué de se plaindre. Un vrai litige a éclaté. Quand nous sommes rentrés au vestiaire, Ronaldo était désespéré, presque sur le point de pleurer, et il a dit : «je fais de mon mieux et il continue de me critiquer». Puis Mourinho est arrivé. Il se tenait au centre du vestiaire et reprochait à Ronaldo de ne pas être responsable pendant le match. Les esprits se sont échauffés et à un certain moment des coéquipiers ont dû intervenir. Mourinho est comme ça, il a des réactions sanguines, peu importe qui est en face », peut-on lire, dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.