Ravenna : Ronaldinho fait déjà une grande promesse après ses débuts en Serie C !

Le stade Bruno-Benelli a vécu un dimanche pas comme les autres. Pendant quelques heures, Ravenne s’est retrouvée au centre de l’attention du football mondial grâce à un invité très particulier. À 46 ans, Ronaldinho a retrouvé les terrains à l’occasion du derby face à Forlì (2-0), comptant pour la 14e journée du groupe B de Serie C. Une première apparition officielle sous les couleurs du Ravenna FC et surtout un retour à la compétition après onze années loin des terrains professionnels. Son dernier match remontait à septembre 2015, lorsqu’il évoluait encore à Fluminense, au Brésil. Depuis, l’ancien numéro 10 de la Seleção avait multiplié les apparitions dans des événements promotionnels et des rencontres de gala, sans jamais retrouver le cadre d’un championnat officiel. Ballon d’Or 2005, champion du monde 2002 et ancienne star du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et de l’AC Milan, le Brésilien a ainsi offert une dimension totalement inhabituelle à une rencontre de troisième division italienne. Les médias internationaux ont répondu présent, tandis que Sky Italia avait prévu un dispositif télévisuel exceptionnel pour accompagner ce retour avec une retransmission en direct, un plateau installé au bord du terrain et une caméra entièrement consacrée à Ronaldinho. Une curiosité immense entourait cette apparition, autant pour revoir quelques gestes de son immense talent que pour mesurer ce qu’il pouvait encore offrir à 46 ans.

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Derrière cette opération spectaculaire se trouvait Ignazio Cipriani, propriétaire du Ravenna FC depuis 2024. Homme d’affaires italo-américain installé à New York, il a bâti sa fortune dans l’hôtellerie et la restauration de luxe. Son nom est étroitement associé à une famille qui a fondé le célèbre Harry’s Bar de Venise en 1931, mais son attachement à Ravenne est également personnel. La ville d’Émilie-Romagne est celle de son mariage en 2013 et l’endroit d’où était originaire son grand-père maternel, Raul Gardini, figure importante du monde des affaires italien. Depuis son arrivée à la tête du club, Cipriani nourrit de grandes ambitions pour une institution fondée en 1913, qui n’a jamais connu la Serie A et n’a plus évolué en Serie B depuis 2008. Pour attirer Ronaldinho dans ce projet, le propriétaire a toutefois pu s’appuyer sur des relations bien établies dans le football italien avec Ariedo Braida, vice-président d’honneur du Ravenna FC et ancien dirigeant historique de l’AC Milan, mais aussi Lorenzo Tonetti, propriétaire du célèbre restaurant milanais Il Giannino, fréquenté par Ronaldinho durant ses années à Milan. Désormais responsable des relations du club, il aurait facilité la mise en contact avec Cipriani avant les discussions avec Roberto de Assis, frère et agent du joueur. Annoncée en juin 2026 à Miami, en marge de la Coupe du Monde, cette arrivée avait d’abord été présentée comme un partenariat autour de l’image et du développement du Ravenna FC. Mais la promesse de revoir le Brésilien de 46 ans disputer au moins une rencontre officielle accompagnait l’opération. Une parole qui a finalement été tenue avec ce derby face à Forlì.

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45 minutes et impliqué sur un but

Sur le terrain, Ronaldinho a finalement eu droit à une première période complète pour retrouver quelques sensations. Positionné dans un rôle offensif, le Brésilien a rapidement pris ses marques, sans chercher à forcer son talent. Il a fallu attendre la 7e minute pour assister à son premier ballon, sur un corner frappé depuis le côté droit. Quelques minutes plus tard, il a tenté de servir Rabbi dans la profondeur, avant de participer à une première situation dangereuse sur un nouveau coup de pied arrêté. À la 19e minute, son corner parfaitement déposé sur la tête de Donati aurait même pu déboucher sur une passe décisive, mais Martelli s’est interposé. Le numéro 10 a ensuite été à l’origine de l’action qui a permis à Ravenne d’ouvrir le score. À la 36e minute, après avoir décalé Lonardi sur le côté droit, il a vu son coéquipier servir Donati, auteur d’une superbe frappe de l’extérieur de la surface. Une contribution précieuse dans un derby jusque-là disputé, alors que Forlì avait touché la barre transversale quelques minutes plus tôt. Ronaldinho a finalement disputé l’intégralité de la première période, avec 28 touches de balle, 17 passes réussies sur 21 et trois centres, dont un réussi. Sans dribble tenté, il a surtout apporté sa qualité technique sur les phases arrêtées et dans la construction. De quoi relancer définitivement sa carrière ? En tout cas, le natif de Porto Alegre a fait une annonce : «cces 45 minutes sont passées trop vite. Le football a toujours été comme ça pour moi. Jouer un autre match ? Je ne sais pas encore. Je n’exclus pas un retour, tout dépend du président. S’il m’appelle, je reviendrai. Jouer me rend heureux, vivre ces moments dans les vestiaires, tout cela est magnifique. Le football est ce qu’il y a de mieux dans ma vie», a-t-il affirmé au micro de Sky Italia.

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Mais au-delà de sa prestation, c’est surtout l’ambiance autour de cette rencontre qui a marqué les esprits. Le stade Bruno-Benelli avait pris des allures de grande scène pour accueillir le retour de l’ancienne star du Barça et de l’AC Milan. Pour l’occasion, le Ravenna FC avait installé une tribune provisoire de 1 800 places, baptisée « R10 », afin de porter la capacité de l’enceinte à près de 7 000 spectateurs. La demande avait été exceptionnelle, avec des billets dont les tarifs pouvaient grimper jusqu’à 150 euros pour les formules les plus onéreuses. Une politique commerciale assumée par le club, qui avait également décrété une journée spéciale rendant les abonnements saisonniers inutilisables pour ce derby. Les supporters avaient dû repasser à la caisse pour assister à l’événement. Une effervescence à la hauteur de la couverture médiatique, avec des journalistes venus de plusieurs pays et une diffusion assurée par Sky Italia. Au coup de sifflet de la pause, Ronaldinho a d’ailleurs pris le temps de remercier le public. Le sourire aux lèvres, il a salué les tribunes, s’est incliné devant les supporters et a formé un cœur avec ses mains. Une scène symbolique pour conclure une première période particulière, onze ans après sa dernière apparition officielle.