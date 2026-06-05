La presse espagnole annonce que le Real Madrid va offrir 150 M€ pour une star du PSG

Durant des semaines, le Real Madrid a cherché la taupe de la Casa Blanca. Plusieurs sources ont révélé que Dani Ceballos serait la personne qui aurait dévoilé des informations aux médias. A présent, les rôles s’inversent et c’est au tour des médias ibériques de rechercher la star promise par Florentino Pérez. Hier soir, le patron de la Casa Blanca, lancé en pleine campagne électorale, a fait une grande annonce. «Je vais faire une offre de 150 M€ mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des Champions (…) L’offre de 150 M€ ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jérémy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 M€ ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique.»

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Tous les regards sont tournés vers le PSG

Il a ajouté : « j’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie. Avec moi, il y aura donc Mourinho, Konaté, Dumfries et le joueur le plus cher de l’histoire du club car oui mardi, ce sera une offre record pour le club. Nous sommes prêts à payer plus de 150 M€ de frais. Ce transfert de 150 M€ ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur.» Pérez a lâché pas mal d’indices sur cette fameuse recrue. Mais il n’a pas encore dévoilé son identité. Les médias espagnols ont activé tous leurs réseaux pour être les premiers à annoncer le nom de ce Galactique. Le spécialiste mercato, Fabrizio Romano, espère les devancer. Hier soir, il a indiqué qu’il faut regarder du côté du PSG.

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Les noms de Vitinha, João Neves, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont été cités. Celui de Jamal Musiala (Bayern Munich) aussi. Mais de l’autre côté des Pyrénées, la presse annonce que c’est un joueur parisien qui sera annoncé par le boss madrilène. Ce, même si AS n’exclut pas Michael Olise. Bien que cette piste ait été démentie par Florentino Pérez, le quotidien ibérique explique que le Français plaît beaucoup au dirigeant de la Casa Blanca. Il a été impressionné par son match face au PSG lors de la 1/2 finale aller de la Ligue des Champions. Le prix annoncé pourrait aussi correspondre, sans oublier le fait que José Mourinho est allé superviser un match du Bayern Munich en fin de saison. Mais cela paraît malgré tout étrange puisque Pérez a dit qu’il ne s’agit pas de lui.

Plusieurs médias espagnols parlent de Vitinha

Pour AS, les pistes les plus sérieuses mènent à Vitinha et João Neves. Deux joueurs représentés par Jorge Mendes, avec lequel le président madrilène a de meilleures relations. C’est aussi le cas avec le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. Malgré cela, les champions d’Europe et de France seront très difficiles à convaincre. Pour d’autres médias, l’heureux élu est Vitinha. Sur la Cadena SER, Alvaro Benito a confié : «pour 150 M€, je n’imagine qu’un Vitinha…» Onda Cero est plus affirmatif. « Le joueur pour lequel Florentino Pérez va offrir 150 millions est Vitinha », a lancé le journaliste Edu Pidal. Toujours sur la radio espagnole, Iturralde González estime que c’est un transfert difficile : « Florentino n’est pas absolument certain que, malgré son offre de 150 M€, le transfert se concrétisera. S’il avait l’accord du joueur et était sûr que le club accepterait l’offre, il aurait annoncé son nom. Quant au nom du joueur, la seule option qui me reste est Vitinha.»

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Pour quel joueur Florentino Pérez va proposer 150 M€ ? Vitinha João Neves Michael Olise Khvicha Kvaratskhelia Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Jesús Gallego est aussi perplexe et assure que « le PSG ne vend pas, et certainement pas au Real Madrid ». Enfin, Bruno Alemany a cité une piste à ne surtout pas oublier. « J’adore Vitinha, et je pense aussi que c’est un joueur dont le Real Madrid a besoin. S’ils parviennent à l’obtenir, ce serait une recrue fantastique. En fait, ce serait la recrue phare du mercato, car peu de joueurs correspondraient mieux aux besoins du club que Vitinha actuellement au Real Madrid. Mais j’ai le sentiment qu’il s’agit de Désiré Doué. C’est un joueur qui bénéficie d’un temps de jeu conséquent, mais il n’est pas titulaire indiscutable au PSG. Il est champion d’Europe, il est jeune, et surtout, il joue sur l’aile droite, là où se situe la principale faiblesse offensive du Real Madrid.» Si Vitinha est l’heureux élu selon plusieurs médias, rien n’est encore acté. Mais tout porte à croire qu’il s’agit d’un joueur du PSG, qui serait Vitinha. Réponse mardi…