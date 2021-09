Brésil-Argentine : Tite n'a toujours pas avalé la pilule

Présent lors d'une conférence de presse virtuelle tenue à Recife, en marge de la rencontre entre le Brésil et le Pérou, ce vendredi (02h30), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Tite est revenu sur les incidents menant à l'interruption du match entre son équipe et l'Argentine pour des raisons sanitaires. Sans incriminer directement l'Albiceleste, le sélectionneur brésilien a tout de même souhaité rappeler qu'«en football, tout n'est pas permis».

La suite après cette publicité

«La justice, les lois, le respect et la hiérarchie existent, en football tout n'est pas permis, il y a des règles», a ainsi expliqué Tite, faisant allusion à certains joueurs argentins suspectés, par les autorités sanitaires brésiliennes, de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire anti-Covid. Avant d'ajouter : «je ne sais pas exactement ce qui a été fait ni à quel moment. Je ne peux ni ne dois juger, mais passer au-dessus de la loi, non. Un peu de respect pour une entité, pour un pays, pour un peuple, pour un club et pour une sélection. Toujours, je souhaite que le match se joue, mais si l'erreur a été commise, alors que s'applique la loi.»