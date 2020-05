Harvey Elliott n'a pas signé à Madrid à cause de Sergio Ramos

« On ne refuse pas une offre du Real Madrid. » Cette phrase, entendue ici et là, ne concerne pas la pépite des Reds Harvey Elliott (17 ans). Alors qu’il possède entre les mains une proposition alléchante de la Casa Blanca à l’été 2019, le club merengue lui fait le grand jeu en le faisant visiter les infrastructures et en programmant un tête à tête avec le capitaine de l’équipe première : Sergio Ramos. Mais contre toutes attentes, l’Anglais refuse de rencontrer le défenseur espagnol avant de signer quelques semaines plus tard à Liverpool. Une anecdote sur laquelle il est revenue dans The Athletic.

« Je ne l'aime pas après ce qu'il a fait à Mo Salah », aurait notamment lâché Elliott aux membres du club madrilène. Pour comprendre, il faut rembobiner la cassette d’une année. Après une année époustouflante - notamment de Mohamed Salah -, Liverpool devient un dauphin historique de Manchester City (avec 97 points) et atteint la finale de la Ligue des champions 2018, face au double tenant du titre, le Real Madrid. Un sommet auquel le futur jeune milieu des Reds assiste avec son père en tribunes et qui sera entaché d’un mauvais geste de Ramos sur Salah entraînant la sortie de l’Egyptien dès la 25e minute de jeu… Le score finale (3-1 pour les Espagnols) et le déroulement de la partie sont, semble-t-il, resté gravés dans la mémoire d’Harvey Elliott.