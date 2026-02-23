AS Roma : où en est Robinio Vaz depuis son départ de l’OM ?

Au cœur du mercato hivernal très commenté de l’Olympique de Marseille, le cas Robinio Vaz a surpris plus d’un supporter phocéen. L’attaquant de 19 ans, formé au club, a été cédé à l’AS Roma pour 25 M€, avec 10 % à la revente, cet hiver, après un début de saison réussi sous Roberto De Zerbi, ponctué de quatre buts et deux passes décisives en 14 apparitions. Mais face à une offre jugée intéressante des Giallorossi, l’OM a décidé de s’en séparer, faisant du jeune attaquant la 5e plus grosse vente de l’histoire du club, alors même qu’il n’est apparu qu’à 22 reprises sous le maillot phocéen.

La suite après cette publicité

Une arrivée remarquée en Italie

«C’est un rêve d’être ici, je remercie les Friedkin. Je vais prouver ce que je vaux (en référence à son prix, ndlr). Gasp est l’entraîneur idéal pour moi, il m’aidera à progresser et à marquer beaucoup de buts. Ces dernières années, j’ai vu que c’était un coach très offensif. Je suis attaquant, donc je suis content de faire partie de son équipe et du projet du club», avait-il confié lors de son arrivée à Rome. Un peu plus d’un mois plus tard, Robinio Vaz a découvert les pelouses italiennes, cumulant 64 minutes de jeu réparties sur quatre matches.

La suite après cette publicité

Un temps de jeu logiquement limité, puisqu’il s’agit d’un pari sur l’avenir. La presse italienne avait d’ailleurs salué son recrutement et son adaptation rapide en interne. L’AS Roma ayant renoncé à d’autres pistes, comme Giacomo Raspadori, pour miser sur le Marseillais. S’il n’a pas encore débloqué son compteur, ses prestations face à l’AC Milan et au Napoli lui ont permis de se faire remarquer, notamment lors d’un accrochage en fin de match. Entré en jeu pour occuper la pointe de l’attaque romaine lors de ces deux rencontres, Vaz a affiché de l’agressivité et de l’explosivité, laissant entrevoir un potentiel intéressant.

Gasperini ne veut pas le précipiter

S’il n’a toujours pas ouvert son compteur en Italie, son entraîneur Gian Piero Gasperini se montre satisfait de son adaptation au vestiaire et de ses premières prestations. ««Vaz est un investissement important pour le club. Il est très jeune et n’a fait que des apparitions en tant que remplaçant jusqu’à présent. Son prix d’achat constitue un fardeau, car il change naturellement la perception que les gens ont de lui. J’essaie d’évaluer à quel point il peut être utile à la Roma à court terme, car je suis convaincu qu’il le sera beaucoup à l’avenir»».

La suite après cette publicité

«Nous devons l’évaluer avec soin en nous basant sur ce que nous voyons à l’entraînement et lors de ses entrées en jeu. Il n’est pas facile de s’intégrer immédiatement dans un championnat exigeant comme la Serie A en cours de saison», a ajouté le manager giallorosso. Son temps de jeu devrait d’ailleurs rester limité pour le reste de la saison. En Europa League, Vaz ne pourra débuter qu’à partir de la phase à élimination directe, tandis qu’il ne disputera pas la Coupe d’Italie après l’élimination du club face au Torino. Robinio Vaz devra donc continuer à convaincre en interne pour gagner la confiance de son staff et s’installer progressivement dans la rotation romaine.