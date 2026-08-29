OL : Loïs Openda a déjà tourné la page Fenerbahçe

Trois jours après la désillusion contre Fenerbahçe, l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec par Le Havre pour sa première à domicile de la saison en championnat (1-1), ce samedi. Après la rencontre, le buteur lyonnais du soir, Loïs Openda, a été interrogé sur l’état d’esprit du groupe rhodanien, après cette non-qualification pour la Ligue des Champions et un début de saison marqué par plusieurs rencontres déjà disputées.

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« C’était un bon match des deux côtés, surtout vers la fin où on a un peu plus poussé. On a mis un peu de temps à rentrer dedans, c’était mieux en seconde mi-temps… L’état d’esprit du groupe ? Le groupe est bien, ce qu’il s’est passé cette semaine, c’est terminé, c’est plus dans notre tête. Maintenant, on est focus sur la saison. On sait quels sont nos objectifs : on a la C3, la Coupe et le championnat. On sait où on veut aller. Physiquement, tout va bien, on a commencé avant tout le monde, mais on est prêts », a-t-il indiqué au micro de Ligue 1+.