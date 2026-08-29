Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OL : Loïs Openda a déjà tourné la page Fenerbahçe

Par Kevin Massampu
1 min.
Lois Openda avec l'OL. @Maxppp
Lyon 1-1 Le Havre

Trois jours après la désillusion contre Fenerbahçe, l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec par Le Havre pour sa première à domicile de la saison en championnat (1-1), ce samedi. Après la rencontre, le buteur lyonnais du soir, Loïs Openda, a été interrogé sur l’état d’esprit du groupe rhodanien, après cette non-qualification pour la Ligue des Champions et un début de saison marqué par plusieurs rencontres déjà disputées.

La suite après cette publicité

« C’était un bon match des deux côtés, surtout vers la fin où on a un peu plus poussé. On a mis un peu de temps à rentrer dedans, c’était mieux en seconde mi-temps… L’état d’esprit du groupe ? Le groupe est bien, ce qu’il s’est passé cette semaine, c’est terminé, c’est plus dans notre tête. Maintenant, on est focus sur la saison. On sait quels sont nos objectifs : on a la C3, la Coupe et le championnat. On sait où on veut aller. Physiquement, tout va bien, on a commencé avant tout le monde, mais on est prêts », a-t-il indiqué au micro de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Loïs Openda

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Loïs Openda Loïs Openda
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier