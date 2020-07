Rennes annonce le départ de Sylvain Armand

C'était dans l'air mais c'est désormais officiel. Coordinateur sportif du Stade Rennais depuis janvier 2018, Sylvain Armand vient de quitter le club breton, qui a officialisé la nouvelle via un communiqué.

« J’ai toujours été attaché aux couleurs Rouge et Noir. Je remercie les dirigeants pour la confiance témoignée à l’occasion de ma reconversion professionnelle et tous ceux que j’ai pu côtoyer ces sept dernières années. Une page se tourne, de nouveaux challenges s’ouvrent à moi, mais je garderai le Stade Rennais F.C. et ses supporters dans mon cœur », a déclaré l'ancien défenseur.